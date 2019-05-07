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      У Львові розпочався перший форум військових письменників

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      Впродовж трьох днів львів'яни зможуть з перших вуст почути особисті переживання та історії з війни. У Львові розпочалася перший Всеукраїнський форум військових письменників. Там колишні військові за чашкою кави розповідають про смерть, війну, незламність і мотивацію.

      В кожній книзі є особиста історія звичайного військовослужбовця без пафосу і та поетики. Лише історії та особисті переживання. 

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      Багатьох з авторів війна змінила остаточно. Полковник Леонід Матюхін наголосив, що шкодує лише про те, що не показав свою книгу раніше. У ній він розповідає про українського військового, який у Криму 2014 року не зрадив присязі. А також про те, як військових змушували обирати кому служити Україні чи окупантові. З поміж інших книг, хтось наважився опублікувати найбільш особисте – власний щоденник.

      Перші 10 екземплярів я роздав хлопцям, з якими служив. Вони всі подзвонили, один навіть сплакнув, мовляв, вже майже позабував деякі речі, а коли перечитував щоденник, то згадав деякі події,
      – зауважив військовий письменник Микола Миколаєв.


      Військові, що не зрадили присязі

      А от інший військовий – Олександр Терещенко – на війні втратив обидві руки. Граната, яку він тримав вибухнула. Його книга – це історія про життя після 16:30

      Це саме ті цифри, які написав лікар моєю кров'ю, коли накладав на мене джгути. Для того, щоб знати, коли їх знімати. І от книга саме про те, як я живу після тих 16:30. Вона написана без патетики, крові та жалю. Я не хочу, щоб мене жаліли та купували книгу з жалю,
      – повідомив автор книги "16:30" Олександр Терещенко.

      Автор книги
      Автор книги "16:30"

      Найближчим часом військові презентуватимуть свої твори у всій Львівській області. А от для львів'ян організатори форуму підготували акцію "Кава з присмаком попелу".

      Під час цієї акції буде можливість викупити книги для львівського шпиталю і випити каву з авторами. Також купити книги та передати у шпиталь. Тож чекаємо у віденській кав'ярні всі, хто хоче долучитися,
      – додала співорганізаторка Форуму військових письменників Тетяна Пилипець.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Новини Львова Книги
      Джерело: 24 канал
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