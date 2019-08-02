У Львові рятувальники знімали кота зі стіни: зворушливе відео
У Львові відважні надзвичайники 1 липня врятували кота. Чотирилапий заліз на карниз стіни між третім та четвертим поверхами і застряг.
А от вибратися самостійно вже не зміг, як повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.
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Відтак, люди викликали рятувальників. Тим, аби зняти тварину зі стіни, довелося застосувати пожежні драбини. Так дев'ять рятувальників підібралися до пухнастого і врятували його з пастки.
Наляканий втікач не постраждав і повернувся до власника.
Дивіться відео порятунку кота:
Джерело: 24 канал
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