У Львові рятувальники знімали кота зі стіни: зворушливе відео

У Львові відважні надзвичайники 1 липня врятували кота. Чотирилапий заліз на карниз стіни між третім та четвертим поверхами і застряг.

А от вибратися самостійно вже не зміг, як повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

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Відтак, люди викликали рятувальників. Тим, аби зняти тварину зі стіни, довелося застосувати пожежні драбини. Так дев'ять рятувальників підібралися до пухнастого і врятували його з пастки.

Наляканий втікач не постраждав і повернувся до власника.

Дивіться відео порятунку кота: