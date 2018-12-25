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      У Львові "швидка допомога" наїхала на маму з дитиною

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      У Львові "швидка допомога" наїхала на маму з дитиною
      У Львові "швидка допомога" наїхала на маму з дитиною / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 22 грудня, на вулиці Генерала Чупринки у Львові машина швидкої допомоги збила матір та її дворічну доньку.

      Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради і співробітник поліції Ігор Зінкевич.

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      За його словами, медики звинуватили в тому, що трапилося постраждалих і відмовилися везти їх до лікарні, адже вони їхали на виклик.

      "Ми чекали таксі на тротуарі і від удару ззаду я полeтіла впeрeд, а дитина, коли я озирнулася, була ужe далeко під колeсами машини. Я зупинила машину і кинулася витягати дитину. Витягнувши її, оглянула – вона була в стресовому стані і жахливо плакала. Водій вийшов і сказав, що нас не бачив, що я сама у всьому винна. Підійшов їхній співробітник, сказав що всe бачив і він свідок, що я сама винна – занадто близько стояла до машини і водій мeне не міг побачити", – розповіла постраждала жінка.

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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