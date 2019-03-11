У Львові сотні людей одночасно заспівали гімн України: захопливе відео
У Львові приблизно три сотні містян разом заспівали гімн України. Так львів'яни відзначили 154-у річницю з часу його першого виконання.
Співали гімн у центрі міста на площі Ринок, повідомляють журналісти 24 каналу.
Читайте також: Зі сльозами на очах: як Дмитро Підручний співав гімн України під час нагородження
Перед початком виступу містяни розгорнули велетенський прапор України, а на будівлі міськради повішали плакати з трьома куплетами гімну. До акції долучився і мер міста Андрій Садовий.
Гімн України – це особливий символ, який виділяє нашу державу... Для кожного з нас він має своє значення,
– розповіла учасниця акції Вікторія.
Відео: сотні людей одночасно заспівали гімн України
Містяни розгорнули великий прапор України
А на міськраді розмістили плакати зі словами гімну
Музиканти допомагали виконувати гімн
До акції долучались всі: містяни, гості міста, поліцейські, військові
Відео: у Львові сотні містян заспівали гімн разом
Коли вперше зазвучав гімн України? Вперше гімн "Ще не вмерла Україна" зазвучав 1865 року в Перемишлі під час Шевченківського концерту. За три роки до цього фольклорист Павло Чубинський написав вірш. А отець Михайло Вербицький створив до нього музику.
Вибір редакції
-
Сильний вітер наробив лиха в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та людські жертвисьогодні , 16:22
-
Свобода обійшлася дорого, – скандальний Сергій Полунін про любов до Путінасьогодні , 15:32
-
У Росії знайшли можливість обійти санкції проти компанії, що виробляє газові турбіни для Кримусьогодні , 15:07