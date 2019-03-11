У Львові сотні людей одночасно заспівали гімн України: захопливе відео

У Львові приблизно три сотні містян разом заспівали гімн України. Так львів'яни відзначили 154-у річницю з часу його першого виконання.

Співали гімн у центрі міста на площі Ринок, повідомляють журналісти 24 каналу.

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Перед початком виступу містяни розгорнули велетенський прапор України, а на будівлі міськради повішали плакати з трьома куплетами гімну. До акції долучився і мер міста Андрій Садовий.

Гімн України – це особливий символ, який виділяє нашу державу... Для кожного з нас він має своє значення,

– розповіла учасниця акції Вікторія.

Відео: сотні людей одночасно заспівали гімн України



Містяни розгорнули великий прапор України



А на міськраді розмістили плакати зі словами гімну



Музиканти допомагали виконувати гімн



До акції долучались всі: містяни, гості міста, поліцейські, військові

Відео: у Львові сотні містян заспівали гімн разом

Коли вперше зазвучав гімн України? Вперше гімн "Ще не вмерла Україна" зазвучав 1865 року в Перемишлі під час Шевченківського концерту. За три роки до цього фольклорист Павло Чубинський написав вірш. А отець Михайло Вербицький створив до нього музику.