У Львові спалахнула масштабна пожежа на спорткомплексі Міноборони: горів тир та адмінбудівля

В ніч проти неділі, 10 червня, у Львові загорілась адмінбудівля та стрілецький на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Пожежа спалахнула на вулиці Клепарівській, 39 а.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Зазначається, що пожежа охопила покрівлю приміщення на площі 4 тисячі 400 квадратних метрів.

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На місце миттєво прибули рятувальники і винесли з приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю.

Надзвичайники також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. Задля безпеки з гуртожитку евакуювали 120 мешканців. У свою чергу в поліції сповістили, що загалом із навколишніх будинків було евакуйовано більше 200 осіб.

Пожежу вдалося локалізувати о 5:35, проте її ліквідація ще триває.

Дивіться відео з пожежі на СКА у Львові: