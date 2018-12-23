11:40
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: з'явилися шокуючі деталі

      832 Читать новость на русском

      Внаслідок вибуху на різдвяному ярмарку у центрі Львова 22 грудня двох постраждалих прооперували, вони – у реанімації. Загалом, 4 постраждалих залишаються в лікарні після трагічних подій.

      Про це розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: людей рятував герой боїв за Авдіївку

      Напередодні 24 канал повідомляв, що у центрі Львова спалахнула пожежа – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон.

      Мер Львова Андрій Садовий заявив, що власниця будиночку, в якій стався вибух, напередодні підписала договір, що вона не буде використовувати газових балонів під час торгівлі. Відомо, що всі постраждалі – працівники одного закладу, вони продавали реберця.

      Згорілий будиночок після пожежі на Львівському ярмарку
      Згорілий будиночок після пожежі на Львівському ярмарку

      Стало відомо, що стан 50-річного чоловіка та 22-річної дівчини досі стабільно важкий. У постраждалого 50% опіків, а у дівчини важкі опікові травми голови, дихальних шляхів та всього тіла. Лікарі не дають чітких прогнозів, всі пацієнти прооперовані впродовж ночі.

      Варто додати, що від учора всі ярмарки у Львові зачинені, там проводяться перевірки, 23 грудня будуть проводитися інспекції всіх будиночків.

      Момент вибуху на ЛЬвівському ярмарку: відео

      Нагадаємо, вибух стався на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі. 

      Теги: Новини України Вибух Новини Львова Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сьогодні , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 574
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      сьогодні , 09:01 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      7370
      Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      сьогодні , 08:40 Курс на Європу чи на Азію: чи варто в Україні скорочувати робочий тиждень?
      Ольга Бродська 1886
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 грудня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 242
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Як правильно обрати покриття для підлоги: детальна інструкція
       8 лютого 2017 , 14:11
      Zaxidfest 2018: розклад програми, учасники та квитки
      17 липня , 20:01
      Skoda показала неймовірний трюк зі стрілою на відео
       16 серпня , 18:30
      Тренер Зорі – про драматичний вихід у плей-офф Ліги Європи: Бюджет суперника у разів 10 більший, але ми теж команда
       17 серпня , 09:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук