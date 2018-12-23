У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: з'явилися шокуючі деталі

Внаслідок вибуху на різдвяному ярмарку у центрі Львова 22 грудня двох постраждалих прооперували, вони – у реанімації. Загалом, 4 постраждалих залишаються в лікарні після трагічних подій.

Про це розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Напередодні 24 канал повідомляв, що у центрі Львова спалахнула пожежа – ймовірно, через полум'я вибухнув газовий балон.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що власниця будиночку, в якій стався вибух, напередодні підписала договір, що вона не буде використовувати газових балонів під час торгівлі. Відомо, що всі постраждалі – працівники одного закладу, вони продавали реберця.



Згорілий будиночок після пожежі на Львівському ярмарку

Стало відомо, що стан 50-річного чоловіка та 22-річної дівчини досі стабільно важкий. У постраждалого 50% опіків, а у дівчини важкі опікові травми голови, дихальних шляхів та всього тіла. Лікарі не дають чітких прогнозів, всі пацієнти прооперовані впродовж ночі.

Варто додати, що від учора всі ярмарки у Львові зачинені, там проводяться перевірки, 23 грудня будуть проводитися інспекції всіх будиночків.

Момент вибуху на ЛЬвівському ярмарку: відео

Нагадаємо, вибух стався на ярмарку неподалік Оперного театру. Загорілось спочатку в одній з яток, потім вогонь перекинувся на сусідні приміщення. Через вибух постраждало п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення пожежної безпеки, а це до трьох років позбавлення волі.