У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: людей рятував герой боїв за Авдіївку

Герой боїв за Авдіївку рятував постраждалих під час пожежі на різдвяному ярмарку у Львові.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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24 канал писав, що у суботу, 22 грудня, у центрі Львова спалахнула пожежа: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Вогонь вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку, всі вони зараз перебувають в опіковому відділенні Клінічної лікарні №8 міста Львова.



На Різдвяному ярмарку людей рятував герой боїв за Авдіївку/ Джерело: mil.gov.ua

Героєм-рятівником виявився 24-річний військовослужбовець за контрактом старший солдат Андрій Алямський. Уродженець Миколаївської області, який з квітня 2015 року перебуває у лавах Збройних сил України.

До постраждалих підбіг юнак у військовій формі та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з ними, жартувати, щоб не втрачали свідомість. Після прибуття медиків усіх постраждалих було госпіталізовано до клінічної лікарні з опіками різного ступеня,

– зазначили в прес-службі Міноборони.

Алямський брав участь у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Військова частина, в якій він проходив службу, захищала підступи до міста Авдіївка. У піхоті старший солдат виконував обов’язки військового парамедика.

"Майже щодня мав справи із кульовими пораненнями, мінно-вибуховими травмами, опіками тощо. Тому не розгубився, коли побачив постраждалих від вогню людей і надав їм допомогу", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова. Наразі поліцейські встановлюють причину загоряння, а також проводиться досудове розслідування.