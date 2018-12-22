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      У Львові спалахнула пожежа на Різдвяному ярмарку: людей рятував герой боїв за Авдіївку

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      Під час пожежі на львівському різдвяному ярмарку людей рятував герой боїв за Авдіївку
      Під час пожежі на львівському різдвяному ярмарку людей рятував герой боїв за Авдіївку / Прес-служба Міноборони

      Герой боїв за Авдіївку рятував постраждалих під час пожежі на різдвяному ярмарку у Львові.

      Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

      Читайте також:  Пожежа у центрі Львова: кількість постраждалих зросла, усі ярмарки припиняють роботу

      24 канал писав, що у суботу, 22 грудня, у центрі Львова спалахнула пожежа: загорілися ятки на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру. Вогонь вдалося локалізувати. Внаслідок інциденту постраждало четверо працівників ярмарку, всі вони зараз перебувають в опіковому відділенні Клінічної лікарні №8 міста Львова.

      Герой боїв за Авдіївку Львівський ярмарок
      На Різдвяному ярмарку людей рятував герой боїв за Авдіївку/ Джерело:       mil.gov.ua

      Героєм-рятівником виявився 24-річний військовослужбовець за контрактом старший солдат Андрій Алямський. Уродженець Миколаївської області, який з квітня 2015 року перебуває у лавах Збройних сил України.

      До постраждалих підбіг юнак у військовій формі та почав надавати першу домедичну допомогу, розмовляти з ними, жартувати, щоб не втрачали свідомість. Після прибуття медиків усіх постраждалих було госпіталізовано до клінічної лікарні з опіками різного ступеня,
      – зазначили в прес-службі Міноборони.

      Алямський брав участь у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Військова частина, в якій він проходив службу, захищала підступи до міста Авдіївка. У піхоті старший солдат виконував обов’язки військового парамедика.

      "Майже щодня мав справи із кульовими пораненнями, мінно-вибуховими травмами, опіками тощо. Тому не розгубився, коли побачив постраждалих від вогню людей і надав їм допомогу", – мовиться у повідомленні.

      Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на Різдвяному ярмарку в центрі Львова. Наразі поліцейські встановлюють причину загоряння, а також проводиться досудове розслідування. 

      Теги: Пожежа Новини Львова Новини політики Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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