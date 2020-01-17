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      У Львові сталася пожежа у популярному торговому центрі: відео

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      У Львові у популярному ТРЦ сталася пожежа / Фейсбук Ігора Зінкевича

      Увечері, 17 січня у центрі Львова сталася пожежа у торгово-розважальному центрі Forum Lviv. Через сильне задимлення відвідувачів евакуювали.

      Про інцидент повідомив у фейсбуці голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич.

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      У Львові провели евакуацію людей із торгового центру Forum Lviv. У магазині "Сільпо" приблизно о 18:00 задимілася витяжка. Через це усіх людей довелося евакуювати,
      – йдеться в повідомленні.

      Як з'ясувалося, причиною пожежі став спалах сажі у витяжці у відділі кулінарії. Адміністрація одразу через гучномовці звернулася до відвідувачів і персоналу з проханням залишити приміщення.

      Усі встигли вийти, обійшлося без постраждалих.

      У Forum Lviv сталася пожежа, людей евакуювали: відео

      Відвідувачі залишають торговий центр: відео

      Що відомо про Forum Lviv? Торгово-розважальний центр у Львові, відкритий у вересні 2015 року. Розміщений у центральній частині міста, на вулиці Під Дубом, 7Б.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа
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