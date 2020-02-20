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      У Львові сталася стрілянина: інформації про постраждалих немає

      -
      Стрілянина у Львові / Facebook

      Стрілянина у Львові сталася на вулиці Науковій 86 між будинками до вулиці Симоненка. На місце події прибули три патрулі.

      У Львові сталася стрілянина. Інформації про постраждалих немає, повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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      Стріляли між будинками на вулиці Науковій до вулиці Симоненка. На місце події прибули три патрулі поліції. Один автомобіль встигли затримати, а інший затримали на вулиці Навроцького о 18:00.

       

      Стрілянина сталася на Науковій – карта: 
       
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Стрілянина Новини Львова Кримінал
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