Сьогодні, 29 жовтня у Львові стартував Форум Сучасних Викладачів "Освіта 3.0", який реалізується в рамках Соціального проекту "Освітній Хаб: територія нових можливостей для кожного" за підтримки управління ІТ Львівської міської ради.

Захід відвідав міський голова Львова Андрій Садовий.

"Велика подяка нашим коучам за те, що вони приїхали і віддають нам свій час, свою енергію. Насправді мій меседж дуже короткий: ми живемо у світі, який змінюється дуже швидкими темпами, і ми не знаємо, що нас чекає у майбутньому. Тому нам потрібно вчити дітей жити у світі, який змінюється. Нам необхідно розвивати у них креативність через музику, малювання, танці та нестандартний підхід.

Вчителі повинні емоційно горіти. Кожен урок повинен бути як останній урок у вашому житті. Коли ви будете так жити, діти будуть вас обожнювати. Ви станете прикладом, тому вам буде дуже легко подавати їм інформацію", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Зокрема, на Форумі відбулось підписання меморандуму про співпрацю між Львівською міською радою та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, метою якого є об’єднання зусиль у створенні нових можливостей для мешканців міста щодо саморозвитку, отримання роботи своєї мрії, відкриття власної справи, зупинки трудової міграції за кордон та формування ефективного ринку людського капіталу у місті.

"Світ дуже стрімко змінюється, і у ньому розвивається багато інтерактивних речей. Дуже важливо те, аби ми слідкували за трендами та змогли долучати кращі експертизи. Ви знаєте, що є власне позиція міської ради та мера у тому, аби ми збільшили кількість мультибордів в школах, а також кількість soft, який повинен стосуватися різних предметів. Проте тут постає питання, щоб ми могли якісно використовувати всі інструменти, які в нас є. Саме тому, одна із попередніх зустрічей, яку ми проводили у подібному форматі стосувалась сервісів, які надає Google та інші компанії-гіганти. Наразі існує багато таких ресурсів і важливо, аби ви також мали доступ до всіх них", – наголосив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

У заході взяли участь близько 120 вчителів ЗЗСО та викладачів ЗВО. Так, мета Форуму Сучасних Викладачів "Освіта 3.0" – підготувати вчителів та викладачів до трансформації системи освіти України та сформулювати нову парадигму процесу викладання згідно з сучасними вимогами суспільства та Нової Української Школи

Відтак учасники Форуму отримали нові знання від експертів у сфері освіти: Віталія Зубкова – автора наймасовішого освітнього проєкту України "Lingva.Skills", Володимира Страшка – консультанта керівників провідних компаній з особистісного розвитку, Сергія Веретюка – голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти, експерта з багаторічним досвідом у сфері ІТ, телеком, діджиталізації та цифрової освіти, Сергія Тараненка – тренера з комунікацій та емоційного інтелекту, сертифікованого методолога навчальних програм та тренінгів, майстер НЛП з психології.

Модератор заходу, Марія Богуслав, директор "Освітнього Хабу: території нових можливостей для кожного" зазначила, що Форум Сучасних Викладачів, буде проводитись на постійній основі у всіх регіонах країни.

На Форумі також була презентована навчальна програма для українських викладачів "Мистецтво викладання", до якої можна долучитись безкоштовно, аби на постійній основі, покращувати свої професійні навички.

Навчальна програма "Мистецтво викладання" розташована на поталі Соціального проєкту "Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного". Там же вбудовано рейтинг успішності, за яким викладачі можуть побачити свій власний прогрес у оволодінні сучасними знаннями та навичками.