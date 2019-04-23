У Львові стартує освітньо-розважальна програма для дітей "Я – майбутній будівельник"

У травні у Львові розпочнеться низка заходів, присвячених справжньому святу будівництва серед дітлахів міста.

Програма "Я – майбутній будівельник", ініційована президентом будівельної корпорації РІЕЛ Ростиславом Мельником та колективом компанії покликана розказати та показати дітям в ігровій формі, що будівництво – цікава та багатогранна справа.

Під час івентів дітлахи матимуть можливість в ігровій формі долучитися до різноманітних будівельних процесів. Організатори кажуть, що хочуть навчити підростаюче покоління, як елементарним речам, на кшталт правильно та безпечно забити цвях, так і фундаментальним – розказати про принципи професії, про її переваги та інші цікаві аспекти. Участь у заходах безкоштовна. Дітлахи будуть зайняті іграми та розвагами, в той час як батьки зможуть декілька годин перепочити.

Активності відбуватимуться у формах конкурсів, майстер-класів та тематичних розваг з аніматорами та професійними будівельниками. На будівельному майданчику буде тематична фотозона, конструктори для дітей різного віку та справжнє будівельне приладдя. Також на малечу чекають призи та подарунки.

До участі запрошуються діти віком від 3 до 11 років. Перші заходи відбудуться на початку травня за наступними адресами:

1 травня, середа, вул. Широка, 88 – 16.00;

2 травня, четвер, вул. Виговського, 3 – 16.00;

3 травня, п’ятниця, вул. Львівська, 15, Брюховичі, зуп. Джерело – 16.00.

З деталями, анонсами та новинами дитячої програми "Я – майбутній будівельник" можна ознайомитись на сайті проекту та на сторінці у Facebook. Також після кожного івента учасники зможуть знайти на цих ресурсах своє фото.