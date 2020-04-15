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      У Львові стався вибух біля лікарні: загинув чоловік

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      Вибух у Львові / Нацполіція

      У Львові 15 квітня неподалік 5-ї міської лікарні на вулиці Котляревського стався вибух. В результаті загинув чоловік. За попередніми даними йому було близько 40 років.

      На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці.  Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Гарячої лінії міста Львова".

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      Що відомо про деталі вибуху

      • Смерть чоловіка констатували на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були не сумісні зі життям.
      • За попередніми висновками, вибухнув невідомий предмет. Що саме – з’ясовують працівники поліції.
      • У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що рятувальників не залучали, оскільки вибух не спричинив горіння.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Львова Поліція Вибух
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