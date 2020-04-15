У Львові стався вибух біля лікарні: загинув чоловік
У Львові 15 квітня неподалік 5-ї міської лікарні на вулиці Котляревського стався вибух. В результаті загинув чоловік. За попередніми даними йому було близько 40 років.
На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Гарячої лінії міста Львова".
Дивіться також У Харкові підірвали банкомат "Приватбанку": крадіїв на велосипедах піймали – відео
Що відомо про деталі вибуху
- Смерть чоловіка констатували на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були не сумісні зі життям.
- За попередніми висновками, вибухнув невідомий предмет. Що саме – з’ясовують працівники поліції.
- У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що рятувальників не залучали, оскільки вибух не спричинив горіння.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 17:46 Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні: які автомобільні пункти працюватимуть
сьогодні , 18:34 Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за підпал трави: інфографіка
сьогодні , 16:06 Чоловік переплив Дніпро в Гідропарку на карантині: чи отримав він штраф
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Уряд затвердив плани децентралізації у трьох областях: деталісьогодні , 14:03
-
Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програмусьогодні , 14:02
-
Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів строковик із Харковасьогодні , 16:24
-
Новини про коронавірус 15 квітня: наймолодша жертва в Україні, коронавірус в Новинськогосьогодні , 13:15
-
У Дніпрі накрили злочинну групу, причетну до 18 терактів: деталі та фотосьогодні , 13:49
-
У Москві ввели пропускний режим: утворилися черги в метро і затори на дорогах – фото, відеосьогодні , 12:02
Пропозиції партнерів
Коментарі