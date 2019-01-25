У Львові стався вибух у підвалі житлового будинку: мешканців евакуювали

Ввечері 24 січня у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Патона у Львові стався вибух. Він прогримів у підвальному приміщенні багатоповерхівки. В результаті постраждала одна людина.

Відомо, що постраждав 37-річний сантехнік, який проводив технічні роботи у підвальному приміщенні, інформує прес-служба Нацполіції у області.

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Повідомлення про вибух надійшло о 18:36. Правоохоронці з'ясували, що у підвалі сантехнік проводив технічні роботи, під час яких і прогримів вибух. Чоловіка доправили до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує.

На місце події виїжджали вибухотехніки, а також рятувальники та працівники інших екстрених служб.



На місце інциденту прибули вибухотехніки



Задля безпеки мешканців під'їзду, де стався вибух, евакуювали.

Це будинок ОСББ. За дорученням голови ОСББ проводили ремонтні роботи по опаленню у підвалі будинку. Вибухнула ємкість із невідомою речовиною, внаслідок якої виникла пожежа. Пошкоджено 7 перегородок у підвалі,

– розповіла в коментарі Zaxid.net голова Залізничної адміністрації Ірина Джурик.

Окрім цього, вона додала, що у будинку в результаті вибуху стався прорив водопроводу. Так, один під'їзд залишився без води та опалення. Несучі стіни будинку не пошкоджені.

А ось над ємністю із речовиною, що вибухнула, вже працюють експерти. Вони мають визначити, що це за речовина.



У Львові стався вибух у підвалі житлового будинку