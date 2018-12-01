10:18
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Львові суд оштрафував поляків, які спробували запалити фаєри на Личаківському цвинтарі

      339 Читать новость на русском
      У Львові суд оштрафував поляків, які спробували запалити фаєри на Личаківському цвинтарі
      У Львові суд оштрафував поляків, які спробували запалити фаєри на Личаківському цвинтарі / Колаж 24 канал

      Личаківський райсуд Львова визнав винними в хуліганстві 3 польських студентів, які підпалили 2 фаєри неподалік польських військових поховань на Личаківському цвинтарі міста. Як покарання тепер кожен зі студентів має сплатити штраф у розмірі 8500 гривень.

      Про це повідомляє прес-служба суду.

      24 канал повідомляв, що 22 листопада поліція Львова затримала на Личаківському цвинтарі 3 польських студентів, які збиралися запалити фаєри на кладовищі. У мерії цей вчинок поляків назвали провокацією.

      Читайте також: Польські футбольні фани палили фаєри та розгорнули банер на кладовищі у Львові: фото

      При розгляді справи в суді студенти визнали свою провину і покаялися, попросили пробачення за скоєне та сприяли розкриттю злочину.

      Згідно з обвинувальним актом, троє громадян Польщі,… підійшовши до польських військових поховань, підпалили два фаєри, створюючи небезпеку пошкодження поховань, з метою зневажити пам'ять про померлого, продемонструвати зневажливе ставлення до місця поховання та суспільних, релігійних принципів та традицій, без повідомлення відповідних органів місцевого самоврядування про проведення акції з застосуванням піротехнічних засобів,
      – мовиться в заяві суду.

      Вирок суду ще не набув законної сили тож протягом 30 днів може бути оскаржений у в апеляційному суді.

      Теги: Новини України Новини Львова Штрафи Новини Польщі студенти
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      сьогодні , 09:40 Як вилікувати ВІЛ: новації вчених у пошуках ліків
      Анастасія Ковач-Петрушенко 1164
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сьогодні , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 755
      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      сьогодні , 00:04 Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент
      Іван Яковина 1620
      "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      30 листопада , 22:01 "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      Катерина Петренко 149
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      30 листопада , 21:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 23817
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В українській розвідці відхрестилися від підозрюваного в організації вбивства Бабченка
       5 червня , 13:31
      Смертельна ДТП на Львівщині: водій та пасажирка загинули на місці
       27 грудня 2017 , 11:30
      Наставника Шахтаря запросили на форум елітних тренерів УЄФА, Зідана та Гвардіолу – ні
       28 серпня , 18:24
      Динамо – Аякс: молодий українець встановив унікальне досягнення в історії київського клубу
       28 серпня , 21:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук