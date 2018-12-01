У Львові суд оштрафував поляків, які спробували запалити фаєри на Личаківському цвинтарі

Личаківський райсуд Львова визнав винними в хуліганстві 3 польських студентів, які підпалили 2 фаєри неподалік польських військових поховань на Личаківському цвинтарі міста. Як покарання тепер кожен зі студентів має сплатити штраф у розмірі 8500 гривень.

Про це повідомляє прес-служба суду.

24 канал повідомляв, що 22 листопада поліція Львова затримала на Личаківському цвинтарі 3 польських студентів, які збиралися запалити фаєри на кладовищі. У мерії цей вчинок поляків назвали провокацією.

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При розгляді справи в суді студенти визнали свою провину і покаялися, попросили пробачення за скоєне та сприяли розкриттю злочину.

Згідно з обвинувальним актом, троє громадян Польщі,… підійшовши до польських військових поховань, підпалили два фаєри, створюючи небезпеку пошкодження поховань, з метою зневажити пам'ять про померлого, продемонструвати зневажливе ставлення до місця поховання та суспільних, релігійних принципів та традицій, без повідомлення відповідних органів місцевого самоврядування про проведення акції з застосуванням піротехнічних засобів,

– мовиться в заяві суду.

Вирок суду ще не набув законної сили тож протягом 30 днів може бути оскаржений у в апеляційному суді.