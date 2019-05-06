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      У Львові та Харкові "замінували" 15 готелів

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      У Львові та Харкові "замінували" 15 готелів
      У Львові та Харкові "замінували" 15 готелів / Фото з відкритих джерел

      У Львові невідомі повідомили поліцію про замінування 8 готелів, а у Харкові ймовірно закладена вибухівка на території 7 готелів.

      Наразі у містах відбувається евакуація людей.

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      У Львові ймовірно замінували будівлі на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи.

      Повідомлення про замінування поліція Львівщини отримала на електронну пошту. На місці подій працюють правоохоронці.

      У Харкові невідомі повідомили про закладення вибухівки на вулицях Шевченка, Нестерова, Копилівській, Сумській, Люсінській, проспекті Гагаріна та Московському. Поліцейські уже розпочали евакуювати людей.

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      Теги: Новини України Новини Харкова Новини Львова Поліція Фейкові замінування
      Джерело: 24 канал
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