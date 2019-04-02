У Львові трагічно загинула відома художниця Оксана Бондарук

У Львові в ніч на понеділок, 1 квітня, у власній мистецькій студії померла 47-річна художниця-модельєр Оксана Бондарук, засновниця відомої Школи мистецтв. Ймовірною причиною смерті жінки стало отруєння чадним газом.

Чоловік художниці знайшов її мертвою вранці у понеділок у студії мистецтв, що розташована в багатоквартирному будинку. Сам чоловік потрапив до лікарні з середнім ступенем важкості, передає прес-служба Львівської міської ради.

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Окрім жінки, у квартирі знайшли мертвим її собаку. У той вечір вона якраз купала чотирилапого у ванні, де була газова колонка.

Купала собаку. Чоловік у цей час на кухні включив механічну витяжку і вона створила зворотню тягу. Продукти згoрання почало затягувати в приміщення і вона отримала cмeртельну дoзу,

– розповів начальник відділу нагляду на виробництві ГУ Держпраці Львівщини Ігор Проць.

Оксана Бондарук – львівська мисткиня, художниця-модельєр, стиліст, візажист, займалася створенням костюмів. Також вона була засновницею і директоркою "Школи сучасних мистецтв Оксани Бондарук", де й викладала.