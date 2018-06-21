У Львові трамвай наїхав на жінку, їй ампутували ногу: відео

У четвер, 21 червня, у Львові жінка потрапила під передній візок трамвая на кінцевій зупинці маршруту №3 біля аквапарку. Інцидент трапився близько третьої години дня.

Колесо трамвая переїхало праву ногу – поміж щиколоткою та коліном, пише ZaxidNet.

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Рятувальники домкратами підняли трамвай з колії, витягнули постраждалу й доправили до лікарні.

На місце події оперативно прибули медики, працівники ДСНС, служби ЛКП "Львівелектротранс". Рятувальники припідняли вагон і вивільнили жінку з-під нього. Після цього медки надали їй першу допомогу та госпіталізували,

– розповів речник ЛКП "Львівелектротранс" Іван Бондар.

Жінці провели термінову операцію й ампутували ногу нижче коліна. Вона перебуває у реанімації, та загрози її життю немає.

Відео з місця подій