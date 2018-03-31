У Львові трапилась аварія за участі тролейбуса та маршрутки: є постраждалі

У суботу, 31 березня, на перетині вулиць Зелена – Луганська, що у Сихівському районі Львова, трапилось ДТП за участі тролейбуса №24 та маршрутки №40. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В аварії постраждало 7 людей, 5 з них госпіталізовано. 6 людей зараз перебувають у 8 лікарні, а один пасажир віком 17 років у лікарні на Орлика. ймовірна причина ДТП – недотримання безпечної дистанції між транспортними засобами під час руху.

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Поліцейські встановили, що тролейбус в’їхав у задню частину маршрутки, унаслідок чого постраждали пасажири. У момент зіткнення у маршрутці перебували 20 пасажирів, а у тролейбусі приблизно 25 людей.

"Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, уточнюється кількість постраждалих, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – повідомила речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.