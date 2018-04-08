У Львові троє осіб отруїлися чадним газом

У Львові від чадного газу постраждало троє осіб – 44 роки, 43 роки та 19 років.

Про це повідомили на "Гарячій лінії міста", передає прес-служба міської ради.

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Інцидент трапився на вул. І. Левинського у суботу, 7 квітня. Причини події з’ясовують. Постраждалих доправили до обласної клінічної лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.