У Львові у житловому будинку вибухнула граната: одна людина загинула

У житловому будинку Львова стався вибух гранати. Внаслідок нього загинув 57-річний чоловік, постраждалу в результаті інциденту жінку доправили до лікарні.

Про це інформує Гаряча лінія міста Львова з посиланням на ДСНС.

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За інформацією ДСНС, о 16:41 за адресою Некрасова 57/61 вибухнула граната. Загинула 1 людина: чоловік віком 57 років,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травми також отримала 45-річна жінка. Діагноз, який поставили постраждалій медики – осколкові рани травми правого стегна та грудної клітки. Її госпіталізували.

Наразі на місці трагедії працюють аварійна служба Личаківського району, поліція та ДСНС. Правоохоронці розслідують подробиці інциденту.