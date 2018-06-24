У Львові в авто громадського активіста підкинули гранату: фото

У суботу, 13 червня, у Львові на вул. Героїв УПА в автомобілі керівника громадської організації "Рабів до раю не пускають" Івана Спринського виявили ручну гранату РГД-5. Невідомі розбили бокове скло автомобіля і, судячи з оперативних фото, поставили на багажник ручну гранату.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначимо, що вибуху гранати не було.

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"Надійшло повідомлення від 32-річного львів’янина, про те, що невідома особа розбила вікно в його автомобілі Audi А6. У багажному відділенні салону заявник виявив предмет, схожий на гранату РГД-5", – повідомили в поліції.

За інформацією працівника львівської поліції Ігоря Зінкевича, мовиться про автомобіль, який належить Спринському.

Сам Спринський у коментарі виданню розповів, що йому раніше ніхто не погрожував, тому аввтивіст не знає, як це оцінювати.

Це якось так примітивно і по-дурному зроблено, що я не знаю, як оцінювати цей випадок. Вибухотехніки сказали, що це не виглядає на муляж, а схоже на бойову гранату. Можливо, це якось пов'язано з нашими публікаціями по митниці чи сутенерах, але такого не було, щоб хтось чітко мені казав, що я матиму неприємності,

– розповів глава "Рабів до раю не пускають".

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Гранату скерували на експертизу, справу розслідує поліція.

Хто такий Іван Спринський? активіст Євромайдану, волонтер для української армії, що воює на Донбасі, керівник ГО "Рабів до раю не пускають", ініціатор створення 1-ї і 2-ї медичних рот при Націгвардії України.