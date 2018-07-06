У Львові в трамваї раптово помер пасажир

У Львові 6 липня в одному із трамвайних вагонів 7-го маршруту на зупинці вулиці Турянського раптово помер пасажир.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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"На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Зараз на місці події працюють поліція, медики та служба безпеки руху ЛКП "Львівелектротранс". Особу померлого та причини смерті встановлюють", – йдеться у повідомленні.

Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження віком 66 років, за попередньою версією, помер природньою смертю або внаслідок захворювання.