У Львові вандали розмалювали могили радянських військових: фото

В ніч проти четверга, 21 червня, у Львові невідомі проникли на територію Пагорба Слави та розмалювали жовтою фарбою могильні плити. Зазначимо, що акт вандалізму було скоєно щодо могил радянських військових.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Порушники розмалювали жовтою фарбою могилу Миколи Кузнєцова, а також кілька інших монументів", – зазначили в ЛМР.

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Зокрема, вандали написали на могилі Кузнєцова слова "кат" і "ворог УПА", а в центрі могильної плити намалювали тризуб.

"Ми виявили це зранку. Викликали поліцію. Ще нічого не чистили, бо поліція мала те все зафіксувати, а зараз будемо пробувати зняти фарбу", – розповів директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.

Поліція встановлює обставини події та осіб, причетних до правопорушення. Також вирішується питання кваліфікації злочину, відповідно до Кримінального кодексу. На місці події працює слідчо-оперативна група.



Розмальована могила Кузнєцова



Розмальований монумент у Львові

Що таке Пагорб Слави? Меморіал у Львові на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни у 1914–1915 роках на Галичині, і на честь військових СРСР, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році.