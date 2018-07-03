У Львові від чадного газу загинула туристка

У Львові в одній із квартир на вулиці Клепарівській виявили тіло 22-річної дівчини.

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції Львівщини.

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"Також у помешканні було виявлено знайомого померлої – 21-річного іноземця, з котрим вони подорожували та разом винаймали помешкання. З діагнозом "отруєння чадним газом" хлопець був госпіталізований в одну з львівських лікарень", – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тілесних ушкоджень на тілі дівчини не виявили. Як попередньо встановили медики, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Призначено низку експертиз, зокрема й судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті дівчини. Проводиться досудове розслідування.