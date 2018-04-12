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У Львові від кору померла дитина

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Кір в Україні: у Львові померла нещеплена дитина
Кір в Україні: у Львові померла нещеплена дитина / Ілюстративне фото

У Львові від кору померла трирічна дитина, у якої не було щеплення від недуги. Загалом з початку 2018 року від ускладнень кору померли 8 людей: 6 дітей і 2 дорослих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві також зазначили, що за 14-й тиждень 2018 року на кір в Україні захворіли 794 людини: 351 дорослий і 443 дитини.

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Всього впродовж 14-ти тижнів 2018 року на кір захворіла 9861 людина – 3614 дорослих і 6247 дітей.

Нагадаємо, 10 квітня на Львівщині із діагнозом кір було госпіталізовано 13 працівників заводу ТОВ "Бадер Україна". Окрім того, до лікарні з кором потрапили 4 студентів Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша.

Що таке кір і як він передається? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Кір передається при будь-якому тісному контакті з хворим: при розмові, навіть у транспорті тощо. Перші симптоми починаються з невеликого сухого кашлю, а через кілька днів настає слабкість в організмі, порушення сну і дуже висока температура, у дорослих – 40 градусів. Найголовнішим симптомом кору є висип, але він з'явиться згодом. Для профілактики кору дорослим потрібно приймати багато вітаміну А. А дітям потрібно зробити щеплення.

Теги: Новини України Жертви Здоров'я Діти Міністерство охорони здоров’я Кір Новини Львова Медицина епідемія Вірус
Джерело: 24 Канал
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