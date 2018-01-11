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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У Львові від страшної хвороби помер молодий волонтер

21:30, 11 січня 1920 Читать новость на русском
У Львові помер волонтер Андрій Бойко
У Львові помер волонтер Андрій Бойко / Фото з Facebook

У Львові сьогодні, 11 січня, помер 24-річний волонтер "Громадської Самооборони" Андрій Бойко.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Михайло Дідух на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні після тривалої боротьби з важкою хворобою, пішов з життя наш товариш, волонтер, чудова людина – Андрій Бойко", – йдеться у його повідомленні.

Зазначимо, у хлопця діагностували онкологічне захворювання. Для його лікування збирали кошти, Андрій пройшов кілька курсів хіміотерапії, однак здолати хворобу не вдалося.

Теги: Новини України Волонтери Новини Львова Втрати
Джерело: 24 Канал
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