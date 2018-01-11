У Львові від страшної хвороби помер молодий волонтер
21:30, 11 січня 1920 Читать новость на русском
У Львові сьогодні, 11 січня, помер 24-річний волонтер "Громадської Самооборони" Андрій Бойко.
Про це повідомив депутат Львівської міської ради Михайло Дідух на своїй сторінці у Facebook.
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"Сьогодні після тривалої боротьби з важкою хворобою, пішов з життя наш товариш, волонтер, чудова людина – Андрій Бойко", – йдеться у його повідомленні.
Зазначимо, у хлопця діагностували онкологічне захворювання. Для його лікування збирали кошти, Андрій пройшов кілька курсів хіміотерапії, однак здолати хворобу не вдалося.
Джерело: 24 Канал
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