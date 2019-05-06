У Львові відбудеться 10 ювілейна конференція Lviv Project & Product Management Day 2019

25 травня у Львові відбудеться найбільша в Західній Україні конференція.

Вона присвячена проектному менеджменту в IT – Lviv Project & Product Management Day 2019. Цьогорічна конференція збере 16 спікерів, понад 300 проектних менеджерів та топ-менеджерів аутсорсингових ІТ-компаній.



"Вже понад 10 років серія подій Project Management Day проходить у найбільших центрах розвитку технологій в Україні – Києві, Львові, Харкові та Одесі. На кожній з них ми збираємо 50 спеціалістів та понад 400 учасників. Однак цієї весни формат Lviv Project & Product Management Day 2019 відрізнятиметься від усіх подій для проектних менеджерів, на яких вам довелося побувати. Тільки два потоки – Project Management та Product Management, тільки найбільш актуальні знання", – повідомили організатори.



Lviv Project & Product Management Day 2019 відбудеться у Львівському палаці мистецтв. Деталі у події на Facebook. Квитки на конференцію можна замовити на сайті Lviv Project & Product Management Day 2019.