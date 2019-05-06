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      У Львові відбудеться 10 ювілейна конференція Lviv Project & Product Management Day 2019

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      Lviv Project & Product Management Day 2019
      Lviv Project & Product Management Day 2019

      25 травня у Львові відбудеться найбільша в Західній Україні конференція.

      Вона присвячена проектному менеджменту в IT – Lviv Project & Product Management Day 2019. Цьогорічна конференція збере 16 спікерів, понад 300 проектних менеджерів та топ-менеджерів аутсорсингових ІТ-компаній.

      "Вже понад 10 років серія подій Project Management Day проходить у найбільших центрах розвитку технологій в Україні – Києві, Львові, Харкові та Одесі. На кожній з них ми збираємо 50 спеціалістів та понад 400 учасників. Однак цієї весни формат Lviv Project & Product Management Day 2019 відрізнятиметься від усіх подій для проектних менеджерів, на яких вам довелося побувати. Тільки два потоки – Project Management та Product Management, тільки найбільш актуальні знання", – повідомили організатори.

      Lviv Project & Product Management Day 2019 відбудеться у Львівському палаці мистецтв. Деталі у події на Facebook. Квитки на конференцію можна замовити на сайті Lviv Project & Product Management Day 2019.

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      Теги: Новини України Новини Львова
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