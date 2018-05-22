У Львові відбудеться масштабна конференція з проектного менеджменту у сфері ІТ
У суботу, 26 травня, у Львові відбудеться наймасштабніша в Україні конференція, присвячена проектному менеджменту в ІТ - Lviv Project Management Day.
На конференцію з’їдуться 400 проектних менеджерів зі всієї України та близько 50 доповідачів-практиків, які ділитимуться прикладами успішного управління проектами. Частина із них – представники глобальних ІТ-компаній, які зараз перебувають на вістрі конкуренції у нових технологічних нішах, відтак можуть розповісти про інновативні методики в управлінні проектами, повідомили організатори.
Під час конференції дискутуватимуть про основні тренди галузі, нові тенденції в проектному менеджменті; представлятимуть приклади успішних методик та розбиратимуть проекти, які зазнали невдач; аналізуватимуть методики, які допомагають запобігти вигорянню працівників у ході реалізації ІТ-проектів тощо.
Робота конференції тематично буде поділена на п’ять потоків: "РМ-практики" – для тих, хто розпочав кар’єру в управлінні проектами та командами; "РМ-моделі" – для досвідчених проектних менеджерів та виконавчих директорів аутсорсингових ІТ-компаній; "Agile та гнучкі методології у проектному менеджменті"; "Product мanagement" та серія майстер-класів.
Учасники конференції отримають по десять одиниць професійного розвитку PDU. Також Участь у конференції може бути зарахована як формальне навчання для проходження кваліфікації на сертифікацію PMP.
Деталі щодо участі у Lviv Project Management Day за посиланням.
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