23:11
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, сьогодні
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Львові відбувся пікет проти Зеленського

      5643 Читать новость на русском

      У Львові учасники низки громадських організацій влаштували акцію проти кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      Кореспондентка 24 каналу розповіла, що кілька львівських організацій перед концертом вимагали, аби до них спустився Володимир Зеленський.

      Читайте також: Зеленський заявив, що за ним стежать: поліція відкрила кримінальне провадження

      Зеленського пікетували близько 20-30 учасників різних львівських громадських угрупувань, зокрема "Української спілки учасників АТО", ГО "Об'єднання добровольців" та "Правого сектору". До учасників акції протесту вийшов сам Зеленський і після нетривалої емоційної розмови пікет завершився.

      Зеленський вийшов до пікетувальників, які звинувачували його в тому, що він хотів стати перед Путіним на коліна і втікав від журналістів, коли ті запитували про його бізнес в Росії. Зеленський заперечив це.

      "Ні, хлопці. Це неправда, такого ніколи не було і я такого не казав. Ми – за Україну", – відповів Володимир Зеленський.

      Одним з найактивніших учасників полеміки з Володимиром Зеленським виявився член ГО "УСУ АТО" Сергій Фаворський, який фігурував у низці розслідувань ZAXID.NET. Він звинуватив Володимира Зеленського у вживанні легких наркотиків. Актор і політик відкинув звинувачення і попросив надати докази.

      "Володя, слухай… Докази? Я тобі просто розкажу, що я знаю людей, які тебе знають дуже давно…", – відповів Сергій Фаворський, після чого почав вимагати у Зеленського здати аналізи на вміст наркотичних речовин у крові.

      Акція розпочалась близько 16:00 і тривала приблизно годину.

      Нагадаємо, що за даними львівського сайту "Форпост" акцію проти Володимира Зеленського організував відомий львівський бізнесмен та екс-народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Кривецький.

      протест зеленський

      Акція проти Зеленського "Ні, клоунам"

      акція зеленський
      Активісти вимагали, аби Зеленський поспілкувався з ними

      зеленський
      Зеленський вийшов до активістів

      blog_ava
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні
      152240
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини Львова Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразилії
      сьогодні , 22:20 Головні новини 8 лютого: меморандум кандидатів у президенти, трагедія з футболістами у Бразилії
      1054
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      сьогодні , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 326
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      141917
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      сьогодні , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 4189
      Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      сьогодні , 21:01 Де погуляти у Дніпрі: дивовижні місця, які варто відвідати кожному
      Наталя Боднар 395
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук