У Львові відбувся пікет проти Зеленського

У Львові учасники низки громадських організацій влаштували акцію проти кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Кореспондентка 24 каналу розповіла, що кілька львівських організацій перед концертом вимагали, аби до них спустився Володимир Зеленський.

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Зеленського пікетували близько 20-30 учасників різних львівських громадських угрупувань, зокрема "Української спілки учасників АТО", ГО "Об'єднання добровольців" та "Правого сектору". До учасників акції протесту вийшов сам Зеленський і після нетривалої емоційної розмови пікет завершився.

Зеленський вийшов до пікетувальників, які звинувачували його в тому, що він хотів стати перед Путіним на коліна і втікав від журналістів, коли ті запитували про його бізнес в Росії. Зеленський заперечив це.

"Ні, хлопці. Це неправда, такого ніколи не було і я такого не казав. Ми – за Україну", – відповів Володимир Зеленський.

Одним з найактивніших учасників полеміки з Володимиром Зеленським виявився член ГО "УСУ АТО" Сергій Фаворський, який фігурував у низці розслідувань ZAXID.NET. Він звинуватив Володимира Зеленського у вживанні легких наркотиків. Актор і політик відкинув звинувачення і попросив надати докази.

"Володя, слухай… Докази? Я тобі просто розкажу, що я знаю людей, які тебе знають дуже давно…", – відповів Сергій Фаворський, після чого почав вимагати у Зеленського здати аналізи на вміст наркотичних речовин у крові.

Акція розпочалась близько 16:00 і тривала приблизно годину.

Нагадаємо, що за даними львівського сайту "Форпост" акцію проти Володимира Зеленського організував відомий львівський бізнесмен та екс-народний депутат від ВО "Свобода" Ігор Кривецький.

Акція проти Зеленського "Ні, клоунам"



Активісти вимагали, аби Зеленський поспілкувався з ними



Зеленський вийшов до активістів