У Львові відкрили перший у західній Україні банк крові для собак

Банк крові у Львові облаштували у клініці комунального притулку для тварин. Тепер, аби він запрацював на повну силу, потрібні собаки-донори. До них є кілька вимог: вік – від 2 до 8 років та вага – від 25 кілограмів. Обов'язковою є й регулярна вакцинація.

За словами директорки КП "Лев" Оксани Кошак, відтепер вони мають змогу переливати кров тим тваринам, які її потребують: і безпритульним, і домашнім тваринам. Переливання крові для господаря собаки буде коштувати 2100 гривень.

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Першою для новоствореного банку здала свою кров Боніта. Цю собаку можна вважати досвідченим донором, адже вона уже двічі рятувала життя чотирилапим друзям. Цього разу Боніта здала майже 400 грамів крові.

"Боні — означає "Мила". І вона насправді дуже мила, вона чудово справилася зі своєю місією, причому спокійно", – розповідає власниця Боніти Євгенія Левіт.



Собака Боніта першою стала донорем крові

Ветеринари запевняють, що відбір крові у собаки – цілком безпечний для її здоров’я. Головне, щоби сама тварина ставилась до цього спокійно.

А для швидкого пошуку донора створили спеціальну базу. Власники тварин можуть вносити групу крові та інформацію про стан здоров’я своїх домашніх улюбленців. У майбутньому банк крові працюватиме і для інших домашніх тварин.