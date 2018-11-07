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      У Львові відновлять опалювальний сезон: відома дата

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      У Львові відновлять опалювальний сезон 8 листопада
      У Львові відновлять опалювальний сезон 8 листопада / inlviv.in.ua

      У четвер, 8 листопада, у Львові відновлюють подачу опалення до всіх житлових будинків. Проте наголосили, що температуру тепла регулюватимуть, залежно від температури зовнішнього повітря.

      Про це повідомила прес-служба міськради Львова.

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      У Міськраді зазначили, що опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Саме тому його розпочали 22 жовтня. Однак, у зв’язку зі збільшенням температури повітря, з 29 жовтня опалювальний сезон було призупинено.

      Проте, згідно з прогнозом синоптиків, у четвер температура вдень становитиме +10°C, а вночі +4°C (середньодобова температура буде +7°C). Тому було прийнято рішення відновити подачу опалення для населення з 8 листопада,
      – йдеться у прес-службі

      Заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак повідомив, що система теплопостачання до роботи готова, відповідно подача тепла в будинки буде відновлена у найкоротші терміни.

      10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 22 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.

      Теги: Новини України опалювальний сезон комунальні послуги Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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