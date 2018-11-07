У Львові відновлять опалювальний сезон: відома дата

У четвер, 8 листопада, у Львові відновлюють подачу опалення до всіх житлових будинків. Проте наголосили, що температуру тепла регулюватимуть, залежно від температури зовнішнього повітря.

Про це повідомила прес-служба міськради Львова.

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У Міськраді зазначили, що опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Саме тому його розпочали 22 жовтня. Однак, у зв’язку зі збільшенням температури повітря, з 29 жовтня опалювальний сезон було призупинено.

Проте, згідно з прогнозом синоптиків, у четвер температура вдень становитиме +10°C, а вночі +4°C (середньодобова температура буде +7°C). Тому було прийнято рішення відновити подачу опалення для населення з 8 листопада,

– йдеться у прес-службі

Заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак повідомив, що система теплопостачання до роботи готова, відповідно подача тепла в будинки буде відновлена у найкоротші терміни.

10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ на підставі письмових звернень керівників закладів. З 22 жовтня розпочався опалювальний сезон для населення та інших споживачів.