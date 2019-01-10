У Львові викрили поліцейських, які "кришували" злочини ромів

Прокуратура Львівщини оголосила про підозру у низці злочинів 9-ти учасникам організованої групи, яку створили працівники поліції. Їх підозрюють у крадіжках та зловживанні владою або службовим становищем.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Протягом травня-серпня 2018 року поліцейські організували та прикривали систематичні злочини, які скоювали роми на території залізничного вокзалу. Зловмисники скоїли крадіжок на загальну суму 160 тисяч гривень.

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У прокуратурі зауважили, що аби приховати свої злочини, члени організованого угрупування постійно змінювали номери телефонів. А, щоб зменшити кількість скарг до поліції про крадіжки, зловмисники організували свою діяльність так, що кишенькові злодії залишали викрадені документи у заздалегідь обумовленому місці.

Прокуратура просить суд взяти під арешт учасників організованої групи. Якщо суд визнає підозрюваних винними, їм загрожує від 7 до 12 років в’язниці та конфіскація майна.