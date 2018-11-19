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      У Львові випав перший сніг: фото та відео

      1303 Читать новость на русском
      Перший сніг у Львові
      Перший сніг у Львові / Фото з відкритих джерел

      У понеділок, 19 листопада, жителів Львова потішив перший сніг. Місцеві жителі радіють несподіваній зимі та фотографують засніжені львівські вулиці.

      Користувачі соціальних мереж діляться фото першого львівського снігу.

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      Окрім того, сніжитиме на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

      До дощу із мокрим снігом варто готуватись на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині. Не обійдеться без опадів й на півдні України.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Los?DESPERADOS (@dudareff_o.o)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Lviv from clock tower

      Допис, поширений Wei Lin (@ruweilin)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #lindoneve

      Допис, поширений Keila Encantobiju (@keila_encanto_biju_)

       

      Теги: Новини України Новини Львова Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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