У Львові влаштують "Олімпійський день"

У суботу 23 червня о 11:00 на площі перед Оперним театром відбудеться масштабний соціально-спортивний захід "Олімпійський день".

Про це повідомляється на офіційному сайті Львівського державного університету фізичної культури.

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Захід проводиться щороку майже в 200 країнах світу і присвячується дню створення Міжнародного Олімпійського Комітету.

На учасників чекатимуть зустрічі й зарядка з олімпійцями та показові виступи з майстер-класами із різних видів спорту.

Кожен бажаючий зможе взяти участь у майстер-класах з різних видів спорту, а саме: велотріалу, важкої атлетики, карате, футболу, настільного тенісу, скелелазіння, боксу, бадмінтону, дзюдо, тхеквондо, баскетболу, художньої гімнастики та лижного спорту.

Головною подією програми святкування стане символічний Олімпійський забіг на 500 метрів. Його участики можуть отримати пам’ятний сувенір, а також взяти участь у розіграші подарунків від відділення Національного Олімпійського комітету України у Львівській області.

Зазначимо, що Олімпійський день охопить усю країну – заходи з цієї нагоди відбудуться у кожному обласному центрі, а також у багатьох інших містах, містечках, селищах та селах.

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