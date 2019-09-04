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      У Львові власниця побила студенток-квартиранток: поліція розповіла деталі

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      У Львові власниця побила студенток-квартиранток
      У Львові власниця побила студенток-квартиранток / Скріншот з YouTube-відео

      У Львові власниця квартири на вулиці Богдана Хмельницького жорстоко побила дівчат-студенток. Вона погрожувала їм та викидала особисті речі дівчат через вікно. Поліція уже відкрила кримінальне провадження щодо жінки.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження, повідомили у поліції 24 каналу. Наразі тривають слідчі дії.

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      Слідчий у справі розповів, що згодом експерти проведуть судово-медичну експертизу, аби встановити, наскільки сильні пошкодження у студенток.

      Якщо вину жінки доведуть, то власниці квартири загрожує штраф близько 850 гривень, або виправні роботи на строк до 1 року.

      Що відомо про скандал між студентками та власницею квартири у Львові?

      У мережі з'явилося відео, на якому розлючене власниця квартири влаштувала гучний скандал студенткам. Спочатку вона сварилася з другом дівчат на вулиці, а потім зайшла у приміщення і почала кричати на дівчат. Жінка постійно обзивала їх грубими словами, перекидала їхні речі, а потім вдарила і копнула ногою у живіт одну з дівчат.

      Дівчата одразу ж заявили, що напишуть заяву у поліцію. Однак власницю це не дуже збентежило, вона сказала:"Мені по**й твоя заява, тварь погана". Окрім того, жінка написала у поліцію заяву на дівчат. Вона звинувачує їх у псуванні меблів та речей у квартирі.

      У Львові власниця побила студенток-квартиранток: відео 18+

       

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      Теги: Новини України Новини Львова Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція Скандал Студенти
      Джерело: 24 канал
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