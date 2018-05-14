У Львові водій автобуса врятував дівчині життя: в мережі всі захоплюються його вчинком

В понеділок, 14 травня, водій автобуса 3-А, що курсує від ТРЦ King Cross Leopolis до центру Львова, стали свідками незвичайної пригоди. Водій побачив, що одна з пасажирок зомліла, зупинив автобус, побіг до аптеки та на власні гроші купив дівчині ліки.

Про це повідомила одна з пасажирок автобуса в Facebook.

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Тетяна Пігеєва, пасажирка цього автобуса, поділилася даною пригодою.

Водій зупинився. Дівчину винесли на руках на вулицю, водій тим часом побіг до аптеки і купив ліки. Викликали швидку. Переконавшись, що все буде добре, ми поїхали,

– розповіла дівчина.



Скріншот події, яку опублікувала пасажирка автобуса

Вона зазначила, що незважаючи на графік, водій повівся по-людськи. На жаль, ім’я цієї людини невідомо.

Натомість активісти в мережі Facebook почали захоплюватися цим водієм і навіть намагаються встановити особу чоловіка.



Скріншот коментарів



Скріншот коментарів

Але вистачає і зауважень. Так, наприклад, один із коментаторів висловив обурення з приводу вмісту аптечки в автобусі.



Скріншот коментарів



Та все ж в більшості люди захоплюються водієм автобуса та бажають йому всього найкращого.