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      У Львові водій маршрутки накинувся з кулаками на підлітка: відео

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      У Львові водій машрутки накинувся на неповнолітнього
      У Львові водій машрутки накинувся на неповнолітнього / Скрін з відео

      У Львові водій маршрутки №13 влаштував скандал, не бажаючи безкоштовно везти неповнолітнього хлопця. Чоловік намагався виштовхати підлітка з транспорту, хапав його та обзивав лайливими словами.

      Відповідне відео зняли пасажири і оприлюднили його на Youtube.

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      Конфлікт виник на ґрунті того, що неповнолітній юнак хотів скористатися пільгою на проїзд.

      Проте, водій наполягав, що право безкоштовного проїзду поширюється лише на школярів, але не на учнів училищ. І хлопець, і водій намагалися трактувати правила проїзду на свою користь.

      У сварку почали втручатися пасажири маршрутки, які захищали підлітка.

      У Львові водій машрутки накинувся на неповнолітнього: відео

       

      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Львова Скандал Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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