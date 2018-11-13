У Львові водій маршрутки накинувся з кулаками на підлітка: відео
У Львові водій маршрутки №13 влаштував скандал, не бажаючи безкоштовно везти неповнолітнього хлопця. Чоловік намагався виштовхати підлітка з транспорту, хапав його та обзивав лайливими словами.
Відповідне відео зняли пасажири і оприлюднили його на Youtube.
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Конфлікт виник на ґрунті того, що неповнолітній юнак хотів скористатися пільгою на проїзд.
Проте, водій наполягав, що право безкоштовного проїзду поширюється лише на школярів, але не на учнів училищ. І хлопець, і водій намагалися трактувати правила проїзду на свою користь.
У сварку почали втручатися пасажири маршрутки, які захищали підлітка.
У Львові водій машрутки накинувся на неповнолітнього: відео
Джерело: 24 Канал
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