У Львові водій маршрутки накинувся з кулаками на підлітка: відео

У Львові водій маршрутки №13 влаштував скандал, не бажаючи безкоштовно везти неповнолітнього хлопця. Чоловік намагався виштовхати підлітка з транспорту, хапав його та обзивав лайливими словами.

Відповідне відео зняли пасажири і оприлюднили його на Youtube.

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Конфлікт виник на ґрунті того, що неповнолітній юнак хотів скористатися пільгою на проїзд.

Проте, водій наполягав, що право безкоштовного проїзду поширюється лише на школярів, але не на учнів училищ. І хлопець, і водій намагалися трактувати правила проїзду на свою користь.

У сварку почали втручатися пасажири маршрутки, які захищали підлітка.

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