У Львові водій на BMW збив патрульного, а потім ще протаранив поліцейське авто

У Львові чоловік на BMW припаркувався на смузі громадського транспорту. Він не зважав на зауваження поліції і вирішив сам атакувати правоохоронців. Коли кермувальника таки впіймали, виявилось, що він має вже цілу колекцію протоколів.

Сталася пригода ввечері середи, 25 грудня, водій припаркувався на смузі громадського транспорту у центрі міста. Не зупинили його навіть зауваження патрульних, а коли під'їхав евакуатор, почалось справжнє шоу.

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Увага! Ненормативна лексика! Водій хамив патрульним





Утікаючи, водій протаранив поліцейське авто і наїхав на одного з правоохоронців. У того – забій ноги та підозра на струс мозку.



Водія впіймали згодом. З`ясувалося, що звати його Володимир і живе він у Новояворівську. І це далеко не перша його п'яна ДТП, а ще у колекції є шість дрібних хуліганств, позбавлення батьківських прав і протокол за сімейне насильство. А місяць тому чоловік влаштував гонку містом.

За півтора місяці на нього складено близько 10 адміністративних протоколів. Там є і керування в стані сп'яніння, і залишення місця ДТП, і невиконання дорожніх знаків і невиконання вимоги поліцейських,

– розповів заступник начальника управління патрульної поліції Львівщини Володимир Струк.

На цьому пригоди Володимира не завершились. Після того, як його позбавили прав за раллі у місті, чоловік вирішив з'ясувати стосунки із суддею у її кабінеті.

Відео з YouTube-каналу Володимира Муки:



"Він не прибув, було винесено постанову про визнання його винуватим у вчиненні цього адміністративного правопорушення і накладено стягнення у вигляді одного року позбавлення права керування транспортним засобом. Також накладено штраф у вигляді 10 тисяч 200 гривень", – сказав суддя-спікер Шевченківського районного суду Львова Василь Кавацюк.

Та адвокати кажуть: за поїздки без прав і навіть під градусом через прогалини у нашому законодавстві відповідальність невелика. За опір працівникові правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке йому світить, – два роки тюрми.