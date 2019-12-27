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      У Львові водій на BMW збив патрульного, а потім ще протаранив поліцейське авто

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      У Львові чоловік на BMW припаркувався на смузі громадського транспорту. Він не зважав на зауваження поліції і вирішив сам атакувати правоохоронців. Коли кермувальника таки впіймали, виявилось, що він має вже цілу колекцію протоколів.

      Сталася пригода ввечері середи, 25 грудня, водій припаркувався на смузі громадського транспорту у центрі міста. Не зупинили його навіть зауваження патрульних, а коли під'їхав евакуатор, почалось справжнє шоу.

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      Увага! Ненормативна лексика! Водій хамив патрульним



      Утікаючи, водій протаранив поліцейське авто і наїхав на одного з правоохоронців. У того – забій ноги та підозра на струс мозку.

      Водія впіймали згодом. З`ясувалося, що звати його Володимир і живе він у Новояворівську. І це далеко не перша його п'яна ДТП, а ще у колекції є шість дрібних хуліганств, позбавлення батьківських прав і протокол за сімейне насильство. А місяць тому чоловік влаштував гонку містом.

      За півтора місяці на нього складено близько 10 адміністративних протоколів. Там є і керування в стані сп'яніння, і залишення місця ДТП, і невиконання дорожніх знаків і невиконання вимоги поліцейських,
      – розповів заступник начальника управління патрульної поліції Львівщини Володимир Струк.

      На цьому пригоди Володимира не завершились. Після того, як його позбавили прав за раллі у місті, чоловік вирішив з'ясувати стосунки із суддею у її кабінеті.

      Відео з YouTube-каналу Володимира Муки:


      "Він не прибув, було винесено постанову про визнання його винуватим у вчиненні цього адміністративного правопорушення і накладено стягнення у вигляді одного року позбавлення права керування транспортним засобом. Також накладено штраф у вигляді 10 тисяч 200 гривень", – сказав суддя-спікер Шевченківського районного суду Львова Василь Кавацюк.

      Та адвокати кажуть: за поїздки без прав і навіть під градусом через прогалини у нашому законодавстві відповідальність невелика. За опір працівникові правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке йому світить, – два роки тюрми.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Поліція
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