У Львові врятували лисицю, що впала в закинутий басейн: захопливе відео
Вчора, 15 червня, львівські рятувальники витягнули лисицю, яка впала у закинутий басейн на вулиці Погулянка та не могла вибратися з нього.
Відповідне відео оприлюднило Головне управління ДСНС України у Львівській області в Facebook.
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Зазначається, що повідомлення про випадок з твариною надійшло до рятувальників 15 червня о 17:29.
Інформацію про лисицю, яка впала у басейн глибиною 2 метри, розповіли діти, які прогулювалися поруч.
Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки витягнули лисицю із басейну. Тварина не постраждала,
– зазначили у ДСНС.
Джерело: 24 Канал
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