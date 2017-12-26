У Львові вщент згоріли дві іномарки: страшні фото
У Львові сталася пожежа біля стадіону "Україна", внаслідок чого згоріли дві іномарки.
Пожежа трапилася на автостоянці стадіону, передає прес-центр Головного управління ДСНС України у Львівській області.
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Рятувальники зупинили масштабну пожежу і змогли запобігти згоранню 30 автомобілів. Пожежа пошкодила ще один автомобіль.
За інформацією ДСНС, інформація про пожежу на території автостоянки на вулиці Липова Алея, 5 надійшла о 03:38.
Пожежу ліквідовано о 04:18. Вогонь повністю знищив автомобілі Mercedes-Benz, Volkswagen Crafter та автопричіп, а також пошкодив автомобіль Renault Master,
– йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо, що стало причиною загоряння. Не зазначено також і про обставини події.
Пожежа у Львові
До слова, з'явилося відео спалення елітного автомобіля чоловіка судді Світлани Муратової, яка веде справу за фактом резонансної смертельної ДТП у Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.