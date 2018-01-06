У Львові встановили гігантського дідуха висотою у понад 3 метри
17:59, сьогодні 402 Читать новость на русском
У Львові з колядами і віншуваннями виставили міський дідух. Вже традиційно, близько десятка років, цей символ достатку та роду виносять перед гарнізонним храмом Петра і Павла цілою громадою.
Вже кілька років дідух встановлюють той самий, висотою у три з половиною метри. Однак щоразу його оновлюють.
Цього разу у дворику міської Ратуші над ним трудилися музейники із Шевченківського гаю. Та доплели майже кілометрову косицю, якою обплели Різдвяний сніп.
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Джерело: 24 Канал
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