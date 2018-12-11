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      У Львові встановили головну ялинку: фото

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      Львову подарували 20-ти метрову ялинку
      Львову подарували 20-ти метрову ялинку / Фото з вільних джерел

      11 грудня до Львова привезли головну ялинку, яка має понад 20 метрів заввишки. Вона росла на приватному подвір'ї в одному із сіл Яворівського району. Проте господарі вирішили зробити подарунок місту, аби якомога більше людей змогли оцінити велич новорічного дерева.

      На подвір'ї сім'ї Петрух ця ялиця росла понад 30 років. 

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      "Цю ялинку посадив ще мій тато. Коли розширяли дорогу, ми її пересадили й відтоді вона собі росте. Тепер вона виросла дуже висока і ми вирішили, що нехай львів'яни дивляться на неї", – сказала власниця ялинки Надія Петруха.

      Через величину ялинки була загроза залишити кілька будинків без електрики. 

      Ялинка для Львова
      Ялинка для Львова

      Ялиця Надії та Володимира Петрух – одна із трьох претенденток на звання головної ялинки міста. Зрізали дерево понад півтори години. Вантажівка доставила ялинку, що важить три тонни, під Оперний театр, після монтажу її будуть прикрашати.

      Ялинку привезли під Оперний театр
      Ялинку привезли під Оперний театр

      Ми хочемо, аби ця ялинка була стриманою і класичною. Швидше за все, не будемо завішувати великою кількістю іграшок, вона і так красива,
      – додала директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.

      Офіційно головну ялинку міста засвітять 18 грудня у переддень Миколая. 

      Нагадаємо, що 7 грудня у Києві на Софійській площі встановили головну ялинку країни. Новорічне дерево прикрасили іграшками у вигляді кришталиків, а головною концепцією стало північне сяйво, яке будуть цілодобово випромінювати спеціальні екрани.

      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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