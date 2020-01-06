У Львові встановили Різдвяного Дідуха: яскраві фото та відео

Традиційно на Різдво у Львові встановили Різдвяного Дідуха. Його напередодні виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. Містяни та гості Львова долучилися до святкової ходи та разом з мером міста Андрієм Садовим покрокували до місця встановлення Дідуха. Як це було – дивіться фоторепортаж.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, святкова хода розпочалася о 12:00 біля ратуші. Після цього люди зібралися у колону та пройшлися центральною площею міста, а також вулицями Беринди й Театральною.

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Традиційно Дідуха встановили на площі Яворського. Різдвяний символ виготовили зі соломи та прикрасили різнобарвними стрічками, а його висота становить приблизно 4 метри.



Різдвяний Дідух / Фото: Христина Процак



Святкова хода у Львові / Фото: Христина Процак

До урочистого встановлення Різдвяного Дідуха долучився і міський голова Львова Андрій Садовий разом з дружиною Катериною.

Дорогі львів'яни й гості нашого міста! Хочу привітати всіх нас зі святами. Хочу, щоб сьогодні, на Святу вечерю, кожна родина зібралася вдома за своїм родинним столом. Я б хотів, що ми сьогодні були всі разом, згадали тих, когось сьогодні між нами немає, щоб сьогодні ми запросили до Львова тих, хто на самоті, тому що це велике родинне свято для нашого міста, для України й для всіх українців в цілому світі,

– сказав Андрій Садовий.



До урочистого встановлення Різдвяного Дідуха долучився Андрій Садовий / Фото: Христина Процак

Окрім того, для львів'ян та гостей міста виступали творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні "Джерельце", хор "Гомін" та ансамбль "Горгани".

Дивіться фоторепортаж з встановлення Різдвяного Дідуха / Фото: Христина Процак

До слова, встановлення Різдвяного Дідуха у Львові є традиційним. Як зауважив отець Української греко-католицької церкви Михайло Білецький, для українців Дідух є символом достатку і надії на те, що Господь й надалі буде прихильним до нас. Винесення Різдвяного Дідуха у Львові розпочинаються численні святкові заходи: хода звіздарів, коляда, різдвяні сніданки для людей у потребі.

Дивіться відео: як у Львові встановлювали Різдвяний Дідух