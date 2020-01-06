16:14
6 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Універсальна відмазка Порошенка. Кохання у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      13:21, 5 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ

      У Львові встановили Різдвяного Дідуха: яскраві фото та відео

      66 Читать новость на русском
      Львів'яни встановили Різдвяного Дідуха / Фото з фейсбуку: Христина Процак

      Традиційно на Різдво у Львові встановили Різдвяного Дідуха. Його напередодні виготовили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. Містяни та гості Львова долучилися до святкової ходи та разом з мером міста Андрієм Садовим покрокували до місця встановлення Дідуха. Як це було – дивіться фоторепортаж.

      Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, святкова хода розпочалася о 12:00 біля ратуші. Після цього люди зібралися у колону та пройшлися центральною площею міста, а також вулицями Беринди й Театральною.

      До теми: Як можна розважитися у Львові на Різдво

      Традиційно Дідуха встановили на площі Яворського. Різдвяний символ виготовили зі соломи та прикрасили різнобарвними стрічками, а його висота становить приблизно 4 метри. 


      Різдвяний Дідух / Фото: Христина Процак


      Святкова хода у Львові / Фото: Христина Процак

      До урочистого встановлення Різдвяного Дідуха долучився і міський голова Львова Андрій Садовий разом з дружиною Катериною. 

      Дорогі львів'яни й гості нашого міста! Хочу привітати всіх нас зі святами. Хочу, щоб сьогодні, на Святу вечерю, кожна родина зібралася вдома за своїм родинним столом. Я б хотів, що ми сьогодні були всі разом, згадали тих, когось сьогодні між нами немає, щоб сьогодні ми запросили до Львова тих, хто на самоті, тому що це велике родинне свято для нашого міста, для України й для всіх українців в цілому світі,
      – сказав Андрій Садовий.


      До урочистого встановлення Різдвяного Дідуха долучився Андрій Садовий / Фото: Христина Процак

      Окрім того, для львів'ян та гостей міста виступали творчі колективи: зразковий дитячий фольклорний ансамбль пісні "Джерельце", хор "Гомін" та ансамбль "Горгани".

      Дивіться фоторепортаж з встановлення Різдвяного Дідуха / Фото: Христина Процак

       

      До слова, встановлення Різдвяного Дідуха у Львові є традиційним. Як зауважив отець Української греко-католицької церкви Михайло Білецький, для українців Дідух є символом достатку і надії на те, що Господь й надалі буде прихильним до нас. Винесення Різдвяного Дідуха у Львові розпочинаються численні святкові заходи: хода звіздарів, коляда, різдвяні сніданки для людей у потребі.

      Дивіться відео: як у Львові встановлювали Різдвяний Дідух

       

      Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      сьогодні
      17667
      Автор: Северин Трач
      Теги: Різдво Новини України Новорічні свята Андрій Садовий Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:03 У Путіна закінчився термін, коли він міг піти мирно: ексклюзивне інтерв'ю з Яковиною
      Олена Трибушна 186
      сьогодні , 15:30 За перемогу отримала гарний велосипед, він був найкращим у дворі, – Анна Музичук
      Софія Кулай 95
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 503
      сьогодні , 11:08 Чи перенесуть Різдво Христове та коли його хочуть святкувати в Україні
      Інна Жолобович 17666
      сьогодні , 10:05 Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці
      Уляна Супрун 1313
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук