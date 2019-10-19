У Львові встановлять камери з розпізнаванням обличчя та "острівці безпеки"
Правоохоронці Львова зможуть відстежувати та знаходити людей у режимі реального часу. Можливим це стане завдяки камерам відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя.
Таких камер наразі встановлять у Львові 32 – у центрі та на вокзалах. Про це розповіли у "Варта1".
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Пресслужба Львівської міської ради розповіла, що саме завдяки камерам відеоспостереження вже у 2019 році вдалося розшукати понад 80 викрадених автомобілів.
Що планують зробити ще у 2019?
- Встановити ще 10 роботизованих камер у центральній частині міста.
- Загалом у місті встановити 180 оглядових камер.
- Розташувати спеціальні камери PanoVu для огляду наживо великих територій.
У Львові презентували систему відеонагляду з розпізнаванням обличчя / Фото ЛМР
Острівці безпеки
Міська влада Львова створюватиме так звані "острівці безпеки". Мовиться про спеціальні пункти, які допоможуть правоохоронцям швидко реагувати на гострі ситуації.
У таких острівцях буде забезпечено прямий зв'язок зі 102, Центром безпеки міста і поліцією. А також встановлять світлову та звукову сигналізацію у разі спрацювання тривожної кнопки.
Острівці безпеки розташують:
- у парку Високий Замок.
- у парку культури імені Богдана Хмельницького.
- у парку Івана Франка
- на площі Ринок
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