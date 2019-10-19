У Львові встановлять камери з розпізнаванням обличчя та "острівці безпеки"

Правоохоронці Львова зможуть відстежувати та знаходити людей у режимі реального часу. Можливим це стане завдяки камерам відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя.

Таких камер наразі встановлять у Львові 32 – у центрі та на вокзалах. Про це розповіли у "Варта1".

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Пресслужба Львівської міської ради розповіла, що саме завдяки камерам відеоспостереження вже у 2019 році вдалося розшукати понад 80 викрадених автомобілів.

Що планують зробити ще у 2019?

Встановити ще 10 роботизованих камер у центральній частині міста.

Загалом у місті встановити 180 оглядових камер.

Розташувати спеціальні камери PanoVu для огляду наживо великих територій.



У Львові презентували систему відеонагляду з розпізнаванням обличчя / Фото ЛМР

Острівці безпеки

Міська влада Львова створюватиме так звані "острівці безпеки". Мовиться про спеціальні пункти, які допоможуть правоохоронцям швидко реагувати на гострі ситуації.

У таких острівцях буде забезпечено прямий зв'язок зі 102, Центром безпеки міста і поліцією. А також встановлять світлову та звукову сигналізацію у разі спрацювання тривожної кнопки.

Острівці безпеки розташують:

у парку Високий Замок.

у парку культури імені Богдана Хмельницького.

у парку Івана Франка

на площі Ринок

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