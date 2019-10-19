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      У Львові встановлять камери з розпізнаванням обличчя та "острівці безпеки"

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      У Львові поставлять особливі камери спостереження
      У Львові поставлять особливі камери спостереження / Колаж 24 каналу

      Правоохоронці Львова зможуть відстежувати та знаходити людей у режимі реального часу. Можливим це стане завдяки камерам відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя.

      Таких камер наразі встановлять у Львові 32 – у центрі та на вокзалах. Про це розповіли у "Варта1".

      Цікавинка: Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують

      Пресслужба Львівської міської ради розповіла, що саме завдяки камерам відеоспостереження вже у 2019 році вдалося розшукати понад 80 викрадених автомобілів.

      Що планують зробити ще у 2019?

      • Встановити ще 10 роботизованих камер у центральній частині міста.
      • Загалом у місті встановити 180 оглядових камер.
      • Розташувати спеціальні камери PanoVu для огляду наживо великих територій.

      ЛМР
      У Львові презентували систему відеонагляду з розпізнаванням обличчя / Фото ЛМР

      Острівці безпеки

      Міська влада Львова створюватиме так звані "острівці безпеки". Мовиться про спеціальні пункти, які допоможуть правоохоронцям швидко реагувати на гострі ситуації. 

      У таких острівцях буде забезпечено прямий зв'язок зі 102, Центром безпеки міста і поліцією. А також встановлять світлову та звукову сигналізацію у разі спрацювання тривожної кнопки.

      Острівці безпеки розташують:

      • у парку Високий Замок.
      • у парку культури імені Богдана Хмельницького.
      • у парку Івана Франка
      • на площі Ринок

      Читайте також: Чи пристосований Львів для людей із порушенням зору: інспекція міста

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Поліція Новини Львова
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