У Львові вулицю, яка була закрита 9 років, знову відкрили для пішоходів: що змінилось

У центрі Львова знову відкрили для туристів та жителів міста вулицю, яка була закритою для пішоходів 9 років.

деться про вулицю Федорова, що неподалік від Площі Ринок у центральній частині міста.

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Чому вулиця була закрита?

У 2010-му частину вулиці закрили як для пішоходів, так і автомобілів заради будівництва готелю.

На місці зруйнованого будинку на Федорова, 28 до Євро-2012 планували збудувати готель. Проте після кількох судових позовів будівництво завмерло на етапі спорудження фундаменту.

Позови подали єврейські організації, які оскаржували ухвалу Львівської міськради про продаж цієї ділянки забудовнику ТзОВ "Українські інвестиційні системи".

Як інформує Zaxid.net, у 2014-му суд визнав ухвалу недійсною, а у 2016-му із забудовником була укладена мирова угода про викуп ділянки із незавершеним будівництвом. На цьому місці таки планують добудувати готель.

Впродовж усіх 9 років вулиця була перекрита будівельними парканами.



9 років прохід через вулицю Федорова був закритий//Фото: Facebook спільноти "Зручне місто"

Як вулиця виглядає зараз?

На початку квітня на вулиці Федорова організували наскрізний прохід. Тепер нею можна безперешкодно пройти від вулиці Руської до площі Коліївщини, хоча будівельні паркани та риштування вздовж проходу все ще залишились.

На початку квітня стало відомо, що у посеред Парку культури у Львові збудують перший у Львові мережі Hilton.