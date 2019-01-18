У Львові з міського бюджету закупили квартири сиротам

У Львові продовжують традицію – у святковий період подарували квартири дев'ятьом дітям, позбавлених батьківського піклування.

Цього року помешкання отримали дев'ятеро дівчат.

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Квартири їм допомогли придбати коштом міського бюджету. 70% вартості квартири сплатили з міського бюджету, а решту мали докласти опікуни.



Андрій Садовий вручає ордер на квартиру

Загалом у черзі на квартири є більше ніж 200 дітей-сиріт. Така програма співфінансування працює у Львові з 2016 року. І вона допомагає не тільки дітям-сиротам.

Сім'ї, які втратили годувальників, всі отримали помешкання. Діти-сироти, які пройшли війну, також автоматично отримують помешкання,

– сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Цього ж року з бюджету міста вже виділили 4 мільйони гривень, щоб програма співфінансування працювала і надалі.