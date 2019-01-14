У Львові заборонили "клаптикове" утеплення будинків: що це означає

В історичній частині Львова заборонили так зване "клаптикове" утеплення будинків.

Будівлі, які є пам'ятками архітектури, і розташовані в центральній частині міста заборонили утеплювати повністю.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконкому Львівської міськради 14 січня.

Питання про утеплення фасадів будинків у межах історичного ареалу, які не є пам'ятками архітектури, має окремо розглянути управління охорони історичного середовища Львова, пише "Твоє місто".

1 грудня 2018 року в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми щодо фасадної теплоізоляції.

Нові ДБН поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських та промислових будівель, а також споруд під час нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.

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18 грудня 2018-го Кабмін дозволив українцям утеплювати старі житлові будинки без отримання на це спеціальних дозволів. Йдеться, зокрема, про будівлі, які не несуть історичної цінності та не є об'єктами культурної спадщини місцевої спадщини.

3 січня у Львівській міськраді повідомили про наміри переглянути нові Державні будівельні норми.

До слова, станом на березень 2018 під час перевірок представники міської влади виявили 1322 будинки, які пофарбовані у різні кольори.



У Львові заборонили клаптикове утеплення будинків в центральній частині міста