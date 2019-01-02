У Львові зафіксували випадок небезпечної африканської хвороби

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 43-річного львів'янина, в якого лікарі діагностували тропічну малярію. Стан хворого – середньої важкості.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на лікаря-паразитолога львівського обласного лабораторного центру Еллу Матіяш.

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Видання зазначає, що чоловік – бізнесмен і останні чотири роки він часто бував у країнах Африки. В останні місяці 2018 року провів у Судані і Конго. До Львова, за словами лякаря, він повернувся 23 грудня, а перед новим роком у нього з'явилися симптоми малярії.

Малярія або "болотяна лихоманка" – що це? Це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

Пацієнт звернувся по допомогу до лікарів інфекційної лікарні, бо спершу думав, що у нього ГРВІ чи грип. Однак результати аналізів показали, що у нього – тропічна малярія, одна з найважчих малярій.

Хворий розповів, що перед поїздками в країни Африки не приймав протималярійних препаратів з профілактичною метою.

Малярія – симптоми Лихоманка;

Озноб;

Головний біль;

Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);

Сильне потовиділення;

Діарея;

Ломота в суглобах;

Підвищення температури тіла;

Анемія;

Нудота, блювання.

Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

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