18:14
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман
      Вєсті.UA
      15:46, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Львові зафіксували випадок небезпечної африканської хвороби

      242 Читать новость на русском
      У Львові зафіксували випадок малярії
      У Львові зафіксували випадок малярії / ТСН

      До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 43-річного львів'янина, в якого лікарі діагностували тропічну малярію. Стан хворого – середньої важкості.

      Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на лікаря-паразитолога львівського обласного лабораторного центру Еллу Матіяш.

      Читайте також: В Україні зареєстрували другий за тиждень випадок небезпечної африканської хвороби

      Видання зазначає, що чоловік – бізнесмен і останні чотири роки він часто бував у країнах Африки. В останні місяці 2018 року провів у Судані і Конго. До Львова, за словами лякаря, він повернувся 23 грудня, а перед новим роком у нього з'явилися симптоми малярії. 

       
      Малярія або "болотяна лихоманка" – що це?
      Це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

      Пацієнт звернувся по допомогу до лікарів інфекційної лікарні, бо спершу думав, що у нього ГРВІ чи грип. Однак результати аналізів показали, що у нього – тропічна малярія, одна з найважчих малярій.

      Хворий розповів, що перед поїздками в країни Африки не приймав протималярійних препаратів з профілактичною метою.

       
      Малярія – симптоми
      Лихоманка;
      Озноб;
      Головний біль;
      Спленомегалія та гепатомегалія (збільшенням розмірів селезінки та печінки);
      Сильне потовиділення;
      Діарея;
      Ломота в суглобах;
      Підвищення температури тіла;
      Анемія;
      Нудота, блювання.

      Є чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Новини Львова Лікування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада 2018 , 07:34
      Сурогатне материнство: бізнес чи необхідність?
       13 листопада 2018 , 12:02
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук